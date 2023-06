Savona, approvato il bando per la gestione dei nidi dei prossimi due anni

La giunta Russo ha approvato il bando di gara per la ricerca del nuovo gestore degli asili nido. Negli scorsi anni, a causa della carenza di personale, l'amministrazione si è rivolta alla cooperative per la gestione di tre dei nidi comunali e di alcuni servizi ausiliari. Alla scadenza del bando di questo anno scolastico dovrà essere fatta una nuova gara che avrà una base d'asta di 1 milione 536 mila euro ( al netto dell'Iva) per il servizio degli anni scolastici 2023-24 e 2024-25. Le risorse economiche saranno suddivise su tre lotti, uno per ogni anno.

Il nuovo gestore dovrà garantire i servizi educativi ed ausiliari, del nido d'infanzia Aquilone di via Crispi, per un numero massimo di 48 bambini (con una media di 38 bambini frequentanti nell'anno 2022-23); del nido Arcobaleno in Via Moizo, per un numero massimo di 42 bambini (con una media di 34 bambini frequentanti nell'anno 2022-23) e delle Piramidi di Corso Mazzini, per un numero massimo di 48 bambini (con una media di 38 bambini frequentanti nell'anno 2022-23) mentre per il nido il Quadrifoglio di via Chiappino è prevista la gestione dei servizi ausiliari (pulizie) per circa 40 bambini. Il bando comprende anche la gestione del nido estivo nei mesi di luglio e agosto di ciascun anno per 40 bambini ogni mese (con una media di 35 bambini frequentanti nel 2022).

Il servizio dovrà coprire l'orario degli asili nido, dalle 7,30 alle 16 e il personale previsto che, calcolato su quello in forze a maggio di quest'anno è di 33 educatori dei nidi gestiti dalle cooperative. Quest'anno sono 147 le domande di nuove iscrizioni arrivate al Comune. Di questi 135 di bimbi residenti e 11 di bambini non residenti nel territorio comunale. I piccoli alunni ammessi sono ad oggi 95 e 41 i non ammessi che potrebbero però potrebbero aver eun posto se ci fossela rinuncia di qualche famiglia.