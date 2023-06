Andora, il sindaco incontra le categorie economiche locali: “Dissalatore attivato per tutelare cittadini e operatori”

Alla vigilia dell’avvio ufficiale della stagione turistica, questa mattina il sindaco di Andora Mauro Demichelis ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria per fare il punto sulla situazione idrica del comune. La riunione si è svolta alla presenza di commercianti, albergatori, balneari, agricoltori, artigiani e agenzie immobiliari, oltreché a una rappresentanza dei parroci, davanti al dissalatore avviato da ieri (mercoledì 14 giugno), del quale è stato spiegato il funzionamento, insieme alle ulteriori iniziative prese dall’Amministrazione per richiamare Rivieracqua ad assicurare un’adeguata fornitura d’acqua dall’acquedotto imperiese. Il primo cittadino si è messo a disposizione dei presenti per fornire ogni tipo di informazione utile.

“Il dissalatore è un passo verso la normalità compiuto dal comune che si è sostituito a Rivieracqua, con un ingente esborso economico, ma con l’obiettivo di tutelare la stagione turistica, migliorare la qualità dell’acqua erogata a servizio dei cittadini e dei turisti e dare riscontro agli operatori ricettivi e turistici che, la scorsa estate, hanno avuto la capacità di attutire i disagi ai clienti anche nei periodi di maggiore crisi idrica, investendo in proprio – ha dichiarato il primo cittadino che ha incontrato gli operatori insieme al vicesindaco Paolo Rossi, agli assessori Monica Risso e Maria Teresa Nasi e al consigliere Ilario Simonetta –. Come già annunciato ieri, sollecitiamo entro il 30 giugno, il completamento delle manutenzioni sul vecchio acquedotto del Roja a Cervo, ma sul lungo periodo rimane ancora da percorrere, e per l’amministrazione è assolutamente importante, la possibilità che Andora riceva acqua anche dall’ATO savonese con un progetto che possa far arrivare la fornitura dalle vicine vallate più capienti”.