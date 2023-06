Raccolta porta a porta dei rifiuti, l'Ati ottimista sull'iter: "Vicenda di Egea non incide sulla riuscita dell'operazione di Savona"

"Le vicende di Egea Spa non incidono in questo momento sulla buona riuscita dell'operazione di Savona, noi come Ati siamo strutturati per poter sopperire ad eventuali problematiche".

A dirlo è un referente dell'associazione temporanea d'impresa composto da Egea Ambiente, Doks Lanterna e Idealservice che andranno a comporre la newco, Sea-s Srl, che subentrerà al 49% ad Ata, dopo l'ispezione della guardia di finanza nella sede del Gruppo Egea e la notifica della Procura di Asti di una 'informazione di garanzia nei confronti di quattro soggetti, indagati per reati di false comunicazioni sociali.

L'iter sta infatti andando avanti e non dovrebbero esserci intoppi per la futura gestione del servizio di raccolta porta a porta. Con il contratto che dovrebbe essere siglato entro la fine di luglio.

"I tempi verranno rispettati, c'è un apprensione generale ma è difficile darne una forma. Non salta proprio niente e non farei allarmismi - prosegue il referente dell'Ati - quello di oggi era un incontro già previsto come abbiamo fatto spesso nelle ultime settimane".

Questa mattina infatti si è svolta una riunione tra il sindaco Marco, l'assessore Barbara Pasquali, la segretaria comunale Lucia Bacciu e i vertici di Egea Ambiente e Docks Lanterna che farà seguito ad un ulteriore incontro lunedì prossimo con i sindacati.