"Un Mare di Emozioni", tre giorni di eventi sul lungomare di Albenga

Sale l’attesa ad Albenga per “Un Mare di Emozioni” la tre giorni di concerti, dj set, sfilate, ottimo cibo e banchetti dell'Artigianato tutti da vivere.

L’evento si snoderà sul Lungomare con streetfood e il mercatino dell’artigianato mentre il palco principale per gli spettacoli e i concerti sarà quello in Piazza De Andrè nuovo punto di riferimento per la zona mare. Le serate saranno presentate da Emanuela Titocchia con inizio alle ore 21.

Sul Palco di piazza De Andrè ci sarà: venerdì 23 giugno concerto de “Piano B”; sabato 24 giugno "Le note di Genova"; domenica 25 giugno "Miss Pin UP". Le attività aderenti proporranno inoltre musica dal vivo e dj Set.