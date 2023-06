Albenga, il Panettone Summer Edition di Roberto Galligani della Casa del Gelato conquista Iginio Massari

Continua a collezionare successi Roberto Galligani, maestro gelatiere titolare della Casa del Gelato ad Albenga: un ottimo 2° posto per la prima edizione della Coppa del Mondo del Panettone Summer Edition. Si è classificato al 1° posto Giuseppe Zerbato, di Valdagno (Vicenza).

L’ingauno Galligani ha conquistato una giuria d’eccellenza, presieduta dal maestro Iginio Massari, con un panettone farcito con il gusto pistacchio, sorbetto di albicocche di Valleggia bio e semifreddo alla vaniglia con inserto di albicocche semicandite ( di sua produzione) sempre Valleggia.

Il panettone anche d'estate? La voglia del dolce lievitato non finisce mai e diventa protagonista della bella stagione. Coppa del Mondo del Panettone ha lanciato così il primo concorso estivo che unisce la fragranza del panettone con la cremosità del gelato. Coppa del Mondo del Panettone Summer Edition si è svolto sabato 17 giugno nella suggestiva cornice del Cortile della Caserma d'artiglieria di Porta Verona a Peschiera del Garda, con il patrocinio del Comune.

I pasticceri gelatieri si sono confrontati con il panettone del Maestro Iginio Massari, farcendolo con gelato, sorbetto e semifreddo e decorandolo.

La giuria di prestigio era composta da Luciana Polliotti, giornalista e storica del gelato, Angelo Musolino Presidente Conpait, Roberto Rinaldini Membro Relais Dessert, Emanuela Balestrino giornalista esperta in gelateria, Angelo Grasso Maestro Gelatiere Bravo S.p.a., presieduta dal Maestro Iginio Massari, Presidente APEI, che ha decretato il miglior abbinamento, valutando contemporaneamente l'estetica del prodotto, la corretta temperatura di degustazione combinata con il panettone e la farcitura, la pulizia del taglio e la struttura interna oltre che il gusto.

Dopo il successo dell’ultima edizione milanese e in attesa del nuovo appuntamento del 2024 Coppa del Mondo del Panettone, prosegue il lavoro di promozione e conoscenza del panettone con eventi, momenti formativi e selezioni nazionali che decreteranno i finalisti del 2024.

L'evento si propone di portare l’attenzione alla destagionalizzazione del panettone, abbinandolo al dolce estivo per antonomasia, per renderlo una cremosa e freschissima idea per la stagione più calda ed esaltare la tipicità di due prodotti di eccellenza della gastronomia italiana: il panettone e il gelato, nelle loro versioni più tradizionali.

Roberto Galligani, con la sua Casa del Gelato ad Albenga, recentemente è stato annoverato, per il sesto anno consecutivo, tra le 400 eccellenti attività sulla Guida delle Gelaterie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, recensita con Due Coni (il massimo è Tre Coni).

Le sue particolari ed eccellenti creazioni si sono distinte un po’ ovunque in Italia, come il gelato alla noce Macadamia, qualificato 3° allo “Sherbet” di Palermo. Ha partecipato e vinto la Coppa d’Oro, l’Oscar Mondiale del gelato artigianale, nel 2016, mentre nel 2021 si è aggiudicato un ottimo 2° posto, presentando la sua versione del gusto limone.