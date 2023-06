“Maestri Artigiani in Liguria”, oggi la consegna degli attestati per il 2023: 7 i savonesi (FOTO E VIDEO)

Si è svolta questa mattina, presso il Palazzo della Borsa di Genova, la cerimonia di consegna degli attestati 2023 di “Maestro Artigiano in Liguria”, il riconoscimento regionale riservato ai titolari di impresa del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità che hanno dimostrato la loro attitudine a insegnare il loro mestieri e a trasmettere la loro arte e passione a potenziali futuri imprenditori artigiani.

Commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti: “Non è solo un premio agli artigiani, è il riconoscimento della capacità di una qualità fondamentale del mondo dell’artigianato: quella dell’insegnare.

Il garzone di bottega è una figura che in Italia nasce nel medioevo: il maestro passava i segreti ai ragazzi, che non potevano essere rivelati da una bottega all’altra. Noi vogliamo contribuire a riconoscere questa indispensabile necessità di passare le competenze e specificità. Preferiamo un mondo dove c’è una pluralità di saper fare, di offerta di prodotti, di segreti e quindi questa è una giornata di festa, per premiare una cinquantina di maestri che in tantissimi campi hanno saputo proseguire questa tradizione.

Per il PIL della regione il settore artigiano è fondamentale: “Ho sempre considerato la Liguria una regione resistente perché ha tante gambe. Commercio, artigianato, turismo, spesso volentieri che si intersecano fra loro, al di là di logistica, portualità e industria. L’artigianato è una di queste gambe e vogliamo che si rafforzi il più possibile.

Per aiutare il settore ci vorrebbe un’attenzione sul lato fiscale e una semplificazione normativa e burocratica. Vorrei che le persone che sanno lavorare siano libere di farlo senza pensare a compilare scartoffie o a preoccuparsi di cose che hanno poca utilità generale”.

Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, aggiunge: “Più di cinquanta nuovi Maestri Artigiani e tre nuove categorie, così arriviamo a 26 categorie di artigianato in tutto. È una notizia buona, è il bello che sa fare: abbiamo aggiunto le categorie di fotografi, tipografi e gli operatori video, che sono professioni accattivanti per un pubblico giovane, per una nuova dimensione dell’artigianato. È una manifestazione importante, una coreografia importante fatta dai nostri artigiani e contiamo che questo crei proselitismo verso i giovani, che si rendano conto che fare l’artigiano è una prospettiva di vita interessante”.

Barbara Banchero, Presidente Commissione Regionale Artigianato “Siamo qui per la premiazione dei Maestri Artigiani che hanno dimostrato attraverso il loro percorso la capacità di trasferire la loro passione e il loro lavoro. Questo per noi è motivo di grande orgoglio e di grande orgoglio è il lavoro di squadra che è stato fatto da istituzioni, associazione di categoria, camere di commercio e imprese stesse, che hanno lavorato per produrre dei prodotti e dei contenuti. Siamo fieri soprattutto di quanto questo lavoro e questo marchio e il ruolo del maestro artigiano è finalizzato a ricordare l’orgoglio di essere artigiani, l’orgoglio di saper fare che non può essere sostituito da altro e che parte sempre da un pensiero per tradursi in un prodotto, in un servizio o in un manufatto”.

Marco Casarino, Segretario Generale Camera di Commercio Riviere di Liguria, conclude: “Si tratta della mia prima volta a questo evento e sono lieto di partecipare: è giusto dare evidenza e risalto all’eccellenza del settore artigiano. Artigianato vuol dire impresa, vuol dire lavoro, vuol dire persone: il settore mette al centro dell’attività economica la persona. Artigiani e Liguria sono legati: la nostra forza sono le persone e la loro capacità di organizzare impresa”.

La cerimonia di consegna è stata anche l’occasione per valorizzare gli artigiani appartenenti ai nuovi settori del marchio (fotografi, tipografi e video operatori), con la Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova trasformata in un set fotografico e di video riprese per valorizzare, tramite un kit digitale, l’immagine dei Maestri Artigiani premiati che, con cura e passione, realizzano le loro creazioni.

Hanno ricevuto il titolo di "Maestro Artigiano":

Savona : Michelle Merna; Giuseppe Alemanni; Marco Galdi; Maura Frumento; Anna Kapskaia; Mauro Sandri; Giancarlo Grasso.

Genova : Alessandra Lagormarsini ; Vincenzo Drago ; Federico Cortese ; Luca Travaglini ; Stefano Collareta ; Nicola Pannozzo ; Roberto Rota ; Alberto Monfrini ; Germana Lercari; Andrea Leonardi; Paola Noli; Rossella Murgia.

Imperia : Cristiana Mela ; Marco Lia; Ettore Francesco Gerbaudo; Flavio Brivio; Domenico Romeo; Giampiero Vivaldi ; Sergio Zambon; Riccardo Curti; Vincenzo Silvestri; Riccardo Bonifacio.