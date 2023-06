Savona Bandiera Blu, in Sala Rossa la consegna all'Associazione Bagni marini

Questa mattina, in Sala Rossa, l'assessore Barbara Pasquali ha ufficialmente consegnato al Enrico Schiappapietra , dell'associazione Bagni Marini, la Bandiera Blu. “La Bandiera Blu – ha detto l'assessore Barbara Pasquali – è un riconoscimento che riguarda non solo le acque ma anche tutta una serie di servizi che vengono forniti sulle nostre spiagge”.

“La Bandiera Blu è un appuntamento annuale da 24 anni – ha spiegato Schiappapietra – e siamo stato il primo capoluogo di provincia ad averla. Ogni la la Fee, l'istituzione che assegna le Bandiere Blu, pone obbiettivi sempre più ambiziosi e noi lavoriamo ogni anno per raggiungerli. Possiamo migliorare e abbiamo ancora un percorso da fare ma siamo soddisfatti di questo risultato”.

All'evento erano presenti anche alcuni giovani alunni delle primarie De Amicis che hanno curato la campagna informativa per protezione del mare contro le plastiche. In collaborazione con il Cea Riviera del Beigua per la tutela dell'ambiente Marino. Sono stati realizzati una quarantina di pannelli e delle vignette sulla tutela del mare e in particolare sulla difesa dall'inquinamento causato dalla plastica.