Savona, seconda vasca della Zanelli, riaperta parte del parcheggio sterrato in attesa delle analisi del terreno

I lavori veri e propri per la realizzazione del secondo lotto della Zanelli non sono ancora partiti e parte del parcheggio sterrato è stato riaperto per la Rari Nantes. Per ora la ditta incaricata dei lavori ha delimitato una parte del parcheggio per fare delle analisi del terreno che permetteranno di capire se sarà necessaria un'opera di bonifica prima dell'avvio dei cantieri. Già in occasione dei lavori per il primo lotto erano stati rilevati materiali inquinanti, in particolare si erano riscontrati alcuni superamenti dei benzeni.

Se le analisi del terreno verranno fatte in tempi brevi e saranno negative, gli scavi per la seconda vasca potrebbero partire già a luglio altrimenti si andrebbe a settembre. Nel frattempo Palazzo Sisto avrà più tempo per trovare nuove aree di parcheggio per sostituire quello utilizzato dalla Rari Nantes che verrà cancellato con la realizzazione della seconda piscina.

l progetto prevede due vasche scoperte, una di 25 metri per 12,50, con profondità variabile da 1,80 a 3,05 metri e una vasca didattica da 12,50 metri per 6 e una profondità che va da 70 a 80 centimetri. Nel progetto approvato dalla giunta nell'autunno dello scorso anno previsti anche spogliatoi autonomi divisi per uomini e donne, un’area coperta direttamente collegata con la hall di ingresso della piscina coperta, un deposito, un pronto soccorso. L'opera avrà un costo complessivo di 3 milioni 545 mila 800 euro, finanziata per 2,5 milioni dai fondi del Pnrr e per il restante impegnando 660 mila euro che sono parte della somma destinata a oneri di urbanizzazione del Cresacnet2 che la giunta precedente aveva deciso di monetizzare