Mioglia: torna la Sagra dello Gnocco, una tre giorni di musica e buon cibo

Torna anche quest’anno a Mioglia l’ormai classica Sagra dello Gnocco: tre giorni di musica, allegria e buon cibo con lo gnocco principale protagonista della tavola, condito con buonissimi sughi, contornato da molte altre specialità gastronomiche, tra cui spiccano alcune novità.

L’appuntamento è come al solito vicino alla piazza di Mioglia, presso il ‘Capannone delle Feste” sito in via S. Giovanni Bosco, nel weekend del 30 giugno - 1 e 2 luglio. A partire dalle 19:15, sarà servito il ricco menù. Primi piatti: gnocchi di patate, gnocchi all’ortica, penne con sughi al pomodoro, ragù, pesto, gorgonzola e noci, cenere, gnocchi al nero di seppia al sugo di crostacei (novità 2023!). Secondi piatti: cosce di pollo alla piastra, arrosto allo spiedo, salsiccia, patatine, pomodori, formaggetta tipica delle valli dell’Erro e Bormida, da produttori locali. Dolci: panna cotta, torta al cioccolato (novità 2023!), meringata, sorbetto al limone liscio o alla vodka (novità 2023!).

Per quanto riguarda la musica, si balla a partire dalle 21:30 sull’ampia pista allestita a fianco del Capannone, con vere e proprie orchestre spettacolo. Venerdì 30 giugno, la Wow Band con il suo tributo alla dance music; sabato 1° luglio gradito ritorno della versatile Ornella con il suo Ornella's Group; domenica 2 luglio un altro ritorno, quello dell'Orchestra Antonella Marchini, specialista nel ballo liscio e latino.

Domenica 2 Luglio la festa avrà il suo culmine con la 3° edizione di Trattolandia, che torna dopo alcuni anni di forzata assenza. I trattoristi con le loro stupende e potenti macchine (molte d’epoca, tra cui i mitici “testa calda”) si ritroveranno la mattina dalle 8:30 nel grande campo su via Acqui appena prima della Chiesa parrocchiale, di fronte al Bar Ambarabar, dove avverranno le iscrizioni. Alle 10:30 partirà il lungo, colorato e rumoroso corteo che porterà centinaia di mezzi a sfilare per il centro e le stradine di campagna toccando alcune delle frazioni del paese. Nel pomeriggio, dopo la meritata sosta culinaria, gli equipaggi in squadre da 2 o 4 si sfideranno in giochi di ispirazione contadina con le balle di fieno, mettendo alla prova la propria agilità e forza. La manifestazione si concluderà alle 17:30 con le premiazioni.

In occasione del pranzo dei trattoristi, il 2 luglio la cucina sarà aperta al pubblico anche a mezzogiorno, con un menù ridotto. Una sagra, quello dello gnocco, ed un evento, Trattolandia, che non potete assolutamente mancare.