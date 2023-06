Il Vivaio di Pian dei Corsi ritrova nuova linfa: inaugurata la nuova gestione e il rinnovato rifugio "La Casermetta"

Col passare degli anni alcuni soggetti si erano interessati tiepidamente ad esso, finché il Comune di Calice insieme a quelli di Rialto (sul cui territorio si trova la struttura) e Mallare hanno firmato l'atto di indirizzo congiunto necessario a dimostrare l'interesse comune arrivando all'attuale formula di affidamento in gestione nella quale è coinvolto il consorzio.

La struttura, iscritta al patrimonio di Regione Liguria, da alcuni anni si trovava in stato di abbandono. Dopo la dissoluzione della Comunità Montana "Pollupice", la struttura col rifugio "La Casermetta" era passata in gestione a Fondazione Cima. Dopo la chiusura dei progetti nei quali era stata coinvolta la fondazione l'intero vivaio, comprensivo dei locali dove ora hanno rivisto la luce 23 posti letto e una sala dov'è possibile cenare o pranzare, era stato lasciato senza un gestore.

E' stato affidato al Comune di Calice Ligure in collaborazione col Consorzio Agroforestale "Alta Val Pora" l'incarico di riportare ai vecchi giorni di operosa vivacità turistica e agraria il Vivaio Forestale di Pian dei Corsi, uno dei tanti punti di sosta da sempre molto apprezzati lungo l'Alta Via dei Monti Liguri.

" Al presidente dei Consorzio agroforestale Ivan Badano e ai suoi collaboratori Simone e Leonardo i migliori auguri per il difficile ma stimolante lavoro che li attende e che sono certo riusciranno a portare a compimento con passione e perseveranza " ha quindi proseguito il primo cittadino.

"Un personale ringraziamento infine a tutte e tutti coloro che si sono occupati del gustosissimo rinfresco impreziosendo ulteriormente questa importante giornata. Per tutti coloro che volessero avere ulteriori informazioni in merito alla struttura e al suo possibile utilizzo è a disposizione un numero di telefono (350.0819195) che invitiamo ad utilizzare per richieste o altro. Grazie davvero a tutti, evviva il nostro bellissimo territorio" ha concluso.