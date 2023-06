Savona, copertura della Bocciofila di via Famagosta, il Comune non vuole rinunciare ai fondi regionali

Incontro, ieri pomeriggio in Comune tra l'assessore Francesco Rossello e ASD Associazione Bocciofila Savonese che gestisce la bocciofila di via Famagosta per il progetto di realizzazione della copertura. Il caso è dei giorni scorsi ma sulla copertura della bocciofila c'erano già stati problemi con la giunta Caprioglio. L'amministrazione Russo aveva un progetto ed un finanziamento di circa 306 mila euro, 244.800 euro della Regione i restanti 60 mila del Comune. Ma nel passaggio dalla progettazione esecutiva a quella definitiva sarebbe emerso un notevole incremento dei costi, quasi triplicati.

Palazzo Sisto non avrebbe però nessuna intenzione di rinunciare e perdere il finanziamento della Regione e vuole valutare in modo approfondito la progettazione. L'idea sarebbe quella di optare per un altro tipo di copertura, rivedendo il progetto, in modo da stare nella spesa prevista e non rinunciare nè alle risorse della Regione né alle coperture dell'impianto sportivo.