Parte da Albissola Marina il "Summer Eco Tour 2023", il villaggio che insegna l'ecosostenibilità

Sta per partire l’atteso Summer Eco Tour 2023, il Villaggio Itinerante che farà tappa in quattro delle più belle spiagge italiane per parlare di ecologia e natura. Otto giornate in riva al mare per informare sull’importanza del rispetto dell’ambiente e della raccolta differenziata con momenti di approfondimento, ma anche giochi, musica e divertimento.

Summer Eco Tour partirà dalla Liguria nel week-end del 24/25 giugno con la prima tappa ad Albissola Marina, poi farà tappa in Campania a Sorrento (1-2 luglio), in Emilia-Romagna a Cervia (15-16 luglio) e si concluderà in Versilia (Toscana) con l’ultima tappa a Lido di Camaiore (5-6 agosto).

Il Villaggio che animerà i quattro lidi italiani sarà realizzato fronte mare con materiale naturale e di recupero. Un’accogliente oasi sulla sabbia che consentirà di svolgere attività formative direttamente in spiaggia con incontri tematici, tecnici qualificati e dimostrazione pratiche. Il tema centrale dell’attività sarà la raccolta differenziata: un’intera area del villaggio sarà dedicata proprio alla formazione sulla corretta gestione dei rifiuti domestici con giochi e didattica interattiva.

Tutti i partecipanti riceveranno gadget e materiale informativo offerto dai partner. Tra gli omaggi anche un simpatico portachiavi con tappo in simil-sughero realizzato da Nomacorc Ocean con plastica riciclata raccolta nelle zone costiere e destinata a finire negli oceani.

Altro protagonista del Villaggio sarà il punto fotografico con il nome della città ospitante dove i partecipanti potranno farsi un selfie con il proprio smartphone mentre lo staff Summer Eco Tour scatterà foto ricordo da stampare sul momento con la stampante alimentata ad energia solare.

Commenta l'assessore all'ambiente Davide Battaglia: "L'amministrazione di Albissola Marina è entusiasta di poter ospitare il Summer Eco Tour 2023, rafforzando lo storico impegno che il Comune ha impiegato nella tutela e rispetto dell'ambiente, come dimostrato dai numerosi riconoscimenti ricevuti anche quest'anno: la Bandiera Blu, che indica l'eccellenza del nostro mare e delle nostre spiagge, oltre che dei nostri operatori commerciali, e la Bandiera Verde, ottenuta grazie ai percorsi educativi sull'ambiente svolti nelle nostre scuole. Questo evento è un'importante occasione per il nostro Comune per promuovere l'impegno verso la tutela ambientale e, insieme, per costruire un futuro migliore per le prossime generazioni".