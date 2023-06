Alassio: va in pensione Salvatore Mingoia, funzionario dell'Ufficio Stato Civile (FOTO)

Grandi festeggiamenti per il pensionamento del funzionario dell'Ufficio Stato Civile del Comune di Alassio: Salvatore Mingoia lascia dopo 38 anni di apprezzato servizio.

La sala consiliare era gremita di dipendenti comunali per congratularsi con il loro collega. Il sindaco Marco Melgrati ha lodato la competenza di Mingoia sottolineando che in futuro non potrà fare a meno della sua consulenza qualora si presentassero difficoltà.

Un corale brindisi e tanti applausi ha concluso la festicciola organizzata a fine orario lavorativo. Salvatore Mingoia passa il testimone ai giovani colleghi Flavia Pisano, Alessio Di Carlo e Silvana Lops.