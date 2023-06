"Finale Natura", il progetto prende quota con la rinascita del gruppo guide

Il progetto “Finale Natura” si arricchisce grazie alla partecipazione di nuove guide ambientali escursionistiche e accompagnatori di media montagna, e alla riorganizzazione del gruppo di lavoro con lo scopo di rendere più efficace la comunicazione e l’idea di unitarietà dell’offerta di trekking nel finalese. Rinasce così il "gruppo guide Finale Natura".

Per iniziare, è stata creata una pagina web collettiva all’indirizzo https://linktr.ee/finalenatura che, in modo molto snello, presenta il gruppo con i suoi componenti attuali, ed i valori in cui crede riassunti in un “manifesto”, nel quale spiccano i connotati di professionalità, gestione delle attività in sicurezza, rapporto con il territorio e rispetto dell’ambiente, della flora e della fauna.

Nella stessa pagina sono già consultabili le escursioni programmate per l’estate: tramite l’applicazione Calendar, ogni guida partecipante carica ed aggiorna le proprie proposte adattandole ai vari periodi dell’anno: in questo modo l’utente vede un calendario sempre aggiornato e dettagliato in ogni periodo dell’anno. Questo calendario contiene escursioni in un ampio territorio, che comprende il finalese ma si estende a ponente e levante fino a sconfinare nelle Langhe.

Per le escursioni dedicate strettamente al territorio di Finale e le sue valli, il calendario ha una veste grafica più elaborata e verrà distribuito in cartaceo, grazie al sostegno di numerosi sponsor della zona tra strutture ricettive, bagni marini, associazioni, agenzie e attività produttive che continuano a credere in questo prodotto, evolutosi negli anni ma sempre fedele alla necessità di divulgare correttamente quelle che sono le bellezze naturalistiche, culturali e paesaggistiche di questo meraviglioso e appassionante angolo di Liguria.

Naturalmente il gruppo guide Finale Natura sta elaborando anche ad altri progetti, sempre legati al tema dell’escursionismo in natura. Chi desidera essere aggiornato sulle novità, non deve far altro che tenere d’occhio la pagina https://linktr.ee/finalenatura e seguire le attività delle Guide che fanno parte del gruppo: Carlo Lovisolo, Flaviano Carpenè (Polisportiva del Finale), Francesca Magillo (Serinus studio naturalistico), Kirsti Lehtimäki, Laura Vannucchi (Coop. Sibilla), Micol Casaleggio (Società Guide Alpine Finale), Paola Bussino, Pino De Noia (Polisportiva del Finale), Stefania Lettieri, Vera De Martino, e le Guide della Cooperativa Tracce.

Qualche dettaglio in più sulle escursioni estive a Finale e dintorni: le proposte sono veramente tante e diverse. Si va dai classici sempre bellissimi (i ponti romani della val Ponci, le rovine del Castrum Perticae, le incisioni rupestri del Monte Cucco, le borgate di Verezzi, il panorama dalle alture di Varigotti e la caverna dei Falsari, ad esempio) a luoghi meno frequentati dove si scopre l’essenza del tipico paesaggio roccioso Finalese con le sue grotte (le grotte di Pianmarino, la val Cornei, Camporotondo, i Castelletti, le Rocche di Nava, di Perti e di Corno), all’entroterra che fa da cornice con i suoi boschi (le contrade di Rialto, la foresta della Barbottina, le miniere d’argento del Gettina, il bosco delle roverelle, il paese fantasma di Cravarezza). Ci sono escursioni per famiglie, con aperitivi e degustazioni, con picnic all’aperto; sono programmate all’alba, al mattino, al pomeriggio, alla sera e notturne. Alcune sono dedicate alla storia dei luoghi, altre alle caratteristiche geologiche, altre ancora alle piante spontanee comprese quelle commestibili, o agli animali inclusi i pipistrelli. Oltre alle date fissate a calendario, è possibile prenotare escursioni fotografiche ed escursioni con arrampicata.

Impossibile mettere tutti i dettagli nel cartaceo, ma tutte le informazioni sono riportate nel calendario online raggiungibile sempre da https://linktr.ee/finalenatura oppure possono essere richieste direttamente alle guide (i recapiti sono sia sul cartaceo che nel calendario online).