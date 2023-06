"Notte in Bianco" a Loano, Leali (Fipe-Confcommercio): "40 mila presenze, ben vengano manifestazioni così"

Successo di presenze per la "Notte in Bianco" di Loano andata in scena lo scorso 17 giugno. Un evento che ha animato la città è che ha lasciato buonissime sensazioni agli esercenti del paese come conferma Daniela Leali, presidente del Comitato Loanese e di Fipe-Confcommercio: "Il numero delle presenze si è aggirato intorno ai 40 mila - spiega - per quanto riguarda noi di Fipe Confcommercio è andata molto bene. La nostra proposta è stata lo street food con desbarassu, tutti sono rimasti molto contenti: ciò significa che la manifestazione ha funzionato così come la sua organizzazione. Un ringraziamento da parte nostra va al Comune e a tutte le associazioni che assieme al Comitato Loanese hanno collaborato alla riuscita dell'evento".



Con la stagione estiva pronta ad entrare nel vivo, il bilancio delle date di avvicinamento appare in attivo: "I weekend sono andati molto bene, tenendo conto che il primo era quello del 2 giugno - continua la presidente di Fipe-Confcommercio - Il secondo è andato un po' meno bene a causa del tempo che non era dei migliori, lo scorso fine settimana è stato invece di nuovo da urlo, probabilmente grazie alla Notte Bianca, e attendiamo il seguente che coinciderà con San Giovanni, il nostro patrono. A livello generale cominceremo a vedere qualcosa in questa prima settimana con le scuole chiuse e quindi riusciremo a capire se la gente è già arrivata o meno. Forse maggio è stato un po' sottotono, ma è sempre un mese strano e quindi ci può stare: il bicchiere, fin qui, direi che può essere considerato mezzo pieno".



Quello che emerge guardando i dati di inizio estate è come un impulso importante alle presenze sia rappresentato dagli eventi: "La gente ha voglia di divertirsi, di uscire e trovare qualcosa di diverso rispetto alla quotidianità - dichiara a tal proposito Leali - un discorso che vale sia per chi arriva da fuori regione, ma anche per chi proviene dai comuni limitrofi. Le manifestazioni ben vengano, nonostante il grande impegno e le difficoltà che non mancano per realizzarle: alla fine però la soddisfazione quando le cose vanno bene è grande".



Nel calendario loanese sono ora in programma tre appuntamenti di alto livello: Il Carnevale (22 luglio), la Festa delle Streghe (13 agosto) e, guardando già oltre i mesi estivi, "Loano come Hogwarts" dal 28 ottobre al 1 novembre.