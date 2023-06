Una rete dei 18 musei della provincia per scommettere sul turismo culturale

E' stata annunciata dal presidente della Fondazione Agostino De Mari, Luciano Pasquale, la firma della convenzione tra De Mari e 18 enti e musei della Provincia per creare una rete museale integrata e promuovere l'offerta culturale sul territorio. L'annuncio è stato fatto oggi pomeriggio nell'ambito del convegno “Turismo religioso, un'opportunità per Savona”.

“Credo che per la promozione del turismo a Savona e sul territorio sia necessaria una progettualità – ha detto Pasquale – Come Fondazione De Mari giovedì prossimo firmeremo la convenzione per la rete di tutti i 18 musei della provincia di Savona. Lavoreremo per avere scambi d'informazioni, condivisione di buone pratiche e per crescere. Di tutti i musei del territorio forse ce n'è soltanto uno che può essere riconosciuto dal ministero dei Beni culturali”.

Tra le eccellenza a Savona c'è proprio quel Museo della Ceramica , nato dall'impegno congiunto della Fondazione De Mari, Camera di Commercio Riviere di Liguria e dai comuni di Savona, Albisola Superiore e Albissola Marina. "Ad oggi, 21 giugno – ha concluso Pasquale – il Museo della Ceramica ha fatto 10 mila ingressi, più di tutto l'anno scorso". Un primato che in una rete museale potrà esser eulteriormente valorizzato e preso da esempio.