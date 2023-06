Straniero arrestato ad Albenga, l'amministrazione: "Fare in modo che non possa più frequentare la città"

" L'episodio è successo nella giornata di lunedì e, grazie anche alla collaborazione con la polizia locale che ha messo immediatamente a disposizione le immagini delle telecamere di videosorveglianza, l'uomo è stato fermato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. - proseguono dal Comune ingauno - Confidiamo e siamo certi che saranno adottate tutte le misure per fare in modo che questo soggetto non possa più frequentare Albenga ".

"Siamo ancora in attesa di un potenziamento consistente delle forze dell'ordine. Episodi come quello verificatosi lunedì non devono accadere - concludono dall'amministrazione Tomatis - Ci auguriamo che il Governo possa intervenire in maniera decisa al fine di garantire una più alta presenza delle forze dell'ordine sul territorio e, al contempo, che vengano avviati dei percorsi di prevenzione anche attraverso l'integrazione e limitando gli sbarchi che, invece, sono recentemente aumentati senza tuttavia che siano aumentati i rimpatri e i progetti per l'accoglienza".