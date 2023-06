Sassello, nuovo medico di famiglia a Piampaludo: Maria Giovanna Vallarino gestirà lo studio

"Arriva un nuovo medico di famiglia a Piampaludo".

Ad annunciare l'arrivo nella frazione della dottoressa Maria Giovanna Vallarino, già medico a Sassello e Urbe è il comune sassellese che ha ricordato che lo studio riaprirà oggi e ogni giovedì dalle 15.00 alle 18.00 su appuntamento.

"A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza di Sassello le facciamo un caro augurio di buon lavoro - prosegue l'amministrazione comunale - Il Medico di famiglia è il primo riferimento per problemi di salute, per avere confronti e consigli, riveste un ruolo di primaria importanza in modo particolare per il rapporto fiduciario che si instaura con i pazienti, rappresenta, dunque, una risorsa importante per il territorio".

"Siamo davvero soddisfatti perché la frazione di Piampaludo tornerà ad avere un presidio di medicina di famiglia e diamo un caloroso benvenuto alla dottoressa Vallarino, che assicurerà ai cittadini di questa frazione, che dista 19 km dal capoluogo, di potersi avvalere di questo servizio fondamentale a pochi passi da casa" concludono.