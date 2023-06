Controlli della municipale nelle zone dei clochard, trovati due stranieri irregolari, uno con un coltello

Aveva un coltello di venti centimetri e un decreto d'espulsione uno dei due stranieri irregolari che sono stati controllati questa mattina dalla polizia municipale, nell'ambito di un intervento all'esterno della chiesa San Paolo in via Giusti e in via Pisa, con Caritas e polizia municipale.

L'intervento, avvenuto su sollecitazione dei residenti che da settimane lamentano il degrado delle zone interessate, era stato programmato per l'aiuto e al recupero dei senza tetto in città, alcuni dei quali hanno scelto la chiesa di via Giusti e via Pisa come ricovero temporaneo.

Nell'intervento sono risultati due stranieri irregolari, uno dei quali aveva un coltello da 20 centimetri, una lama di circa dieci centimetri, sequestrati dalla polizia municipale e con un decreto d'espulsione.