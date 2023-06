L’onorevole Gianna Gancia ad Alassio: “Lavorare sulle infrastrutture, gli operatori turistici liguri sono molto qualificati” (FOTO e VIDEO)

Turismo in Liguria, sfide e opportunità. Ottimo riscontro di presenze e operatori molto qualificati, ma per un turismo di qualità, occorre lavorare sul tallone d’Achille della Liguria: le infrastrutture.

È quanto emerso questa mattina ad Alassio, nel Caffè Pasticceria Balzola, dal confronto della Parlamentare Europea onorevole Gianna Gancia, accompagnata da Alessio Ghisolfi e Anna Mantini, con il sindaco Marco Melgrati, accompagnato dal vicesindaco Angelo Galtieri e dall’assessore Franca Giannotta, il presidente Fipe Confcommercio Carlomaria Balzola, con il vicepresidente Fipe Alassio Franco Nicolosi, e alcune associazioni del territorio, quali Alassio un mare di shopping, con la presenza della past president Loredana Polli, e Aima, associazione Immobiliari Alassio, con il presidente Eduardo Ruggieri. Presente anche l’ex governatore della Regione Piemonte Enzo Ghigo.

“Sono occasioni di confronto importanti, perché è fondamentale che i cittadini siano informati su quanto si stia facendo in Europa e possano intervenire, tramite associazioni di categoria o altri strumenti, nel percorso decisionale delle norme che regolamenteranno il nostro futuro – commenta l’onorevole Gancia -. La consapevolezza dei cittadini è fondamentale per un’Europa più equa e giusta”.

“Il turismo in Liguria è importante, ci sono operatori molto qualificati – prosegue -. Il pubblico non manca, ma la regione ha bisogno di migliorare le infrastrutture. L’Europa può fare poco. Su questo fronte, va sollecitato lo Stato italiano. Sarà importante la sfida delle ferrovie, perché con la svolta Green Deal dovremo garantire delle tratte importanti ed elettrificate – conclude -. Si tratta di un progetto che non potrà che avere ricadute più che positive in Liguria”.

Soddisfatto il sindaco di Alassio Marco Melgrati, che ha voluto ricordare che, grazie ai fondi europei del Pnrr, la sua Amministrazione ha potuto realizzare opere di grande rilevanza per i cittadini: “Abbiamo già ottenuto due finanziamenti importanti per rifare due plessi scolastici, in particolare la seziona Primavera dell’asilo nido, che abbatterà le liste d’attesa e permetterà a molte mamme di andare a lavorare in serenità – spiega -. Inoltre potremo realizzare una sezione di asilo a Villa Fiske, edificio abbandonato da tempo e ora oggetto di ristrutturazione”.

“L’Europa può consentirci di ottenere finanziamenti per altri importanti progetti, occasioni di sviluppo per la nostra città e per il nostro turismo. Il rapporto privilegiato e consolidato nel tempo con l’onorevole Gancia è un piacere e un onore per noi. Quale rappresentante del territorio di questa circoscrizione penso possa darci una mano per portare le nostre istanze in Europa“, conclude il primo cittadino di Alassio.

Incontro particolarmente interessante per Carlomaria Balzola: “Come Fipe Confcommercio ringraziamo l’onorevole Gianna Gancia di questa opportunità. Abbiamo potuto discutere attentamente quanto sia necessario credere e formare un piano turistico nazionale, importante da portare anche agli enti europei, perché il turismo è fatto di tanti aspetti: infrastrutture, sanitario, regolamentazioni. Se vogliamo essere performanti verso l’estero ed essere una meta appetibile, dobbiamo tutelarci e creare un sistema virtuoso. Un obiettivo possibile solo con l’aiuto dell’Europa”, conclude Balzola.