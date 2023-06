Savona, Custodi del bello, tredici gli interventi fatti nei quartieri della città

Incontro in Comune, ieri, del sindaco Russo e gli assessori Pasquali e Viaggi con Roberto De Micco, promotore del progetto Custodi del Bello, per fare il punto sul progetto e sui possibili sviluppo. Fino ad oggi il progetto dei Custodi del bello, finalizzato a reinserire nel mondo del lavoro persone fragili , ha coinvolto 14 persone e otto di loro hanno trovato lavoro. A breve sono previsti altri tre inserimenti nelle nuove squadre.

Ecco gli interventi eseguiti fino ad ora. Prolungamento: sistemate varie panchine in legno e metallo, cestini, pali della luce fontanella e pulizie straordinaria dei giardini. Via Aglietto (giardini condominio Arte): vari passaggi di pulizia e rimozione rifiuti ingombranti, istallazione di gazebo con basamento e passerelle, panchine, cestini per immondizia e per deiezioni canine. Scuole Don Andrea Gallo di via Verdi: stuccatura rasatura e tinteggiatura di 10 aule e della palestra Giardini Rita Levi Montalcini: ripristino di panchine, gazebo, muretti e tinteggiatura di ringhiere, fontanella e altri arredi urbani. Giardini Benedetto Brignone a Lavagnola: pulizia, ripristino panchine, fontanella, dissuasori del traffico.

Scuole Elementari Sandro Pertini di Lavagnola: stuccatura, rasatura e tinteggiatura di 3 aule, varie pensiline di Tpl ripulite da scritte, sporco, adesivi e collanti di varie affissioni. In Piazza del Brandale: ripristino e tinteggiatura di muri adiacenti alle torri storiche imbrattate da scritte; ripristino e lavoro conservativo di una grossa seduta in legno con carteggiatura, stuccatura e trattamento con impregnanti. Verniciatura di ringhiera in via Bonini. Tinteggiatura di panchine (52) e arredi urbani in piazza del Popolo. Galleria Garbasso: sgombero di macerie e materiale vario e prima pulizia per consentire l’allestimento dell’istallazione artistica durante le feste natalizie.