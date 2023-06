Milena Milani, alla Pinacoteca di Savona un mese di eventi per ricordare l'artista

Dieci anni dalla scomparsa di Milena Milani, scrittrice, poetessa e artista eclettica tra le più influenti del Novecento, ma anche vent'anni dalla nascita della Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo. È con queste premesse che il Comune di Savona ha avviato il rilancio della collezione all'interno del circuito culturale cittadino, con particolare attenzione alla fruizione di Palazzo Gavotti, sede della Pinacoteca civica e della Fondazione Milani.

Braccio operativo del progetto è il rinnovato consiglio di amministrazione presieduto da Silvio Riolfo Marengo e dalla vicepresidente Michela Savaia. Il consiglio è composto dall'assessore alla cultura del Comune di Savona Nicoletta Negro, da Lorenza Ilia Rossi, ricercatrice e docente di storia dell'arte, da Simona Poggi, operatrice culturale e membro della "Baia della Ceramica", dall'architetto Margherita Menardo, da Giovanni Borrello, scrittore ed esperto in imprenditorialità per i Beni Culturali, da Paola Grappiolo, art director e operatrice culturale, e da Linda Miante, giornalista.

La Fondazione Museo di Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo è la più tangibile delle eredità che l'artista savonese ha lasciato al comprensorio, territorio al quale è sempre rimasta legata pur nel suo pellegrinare artistico. Tra le opere esposte a Palazzo Gavotti pezzi unici di Magritte, De Chirico, Miró, Capogrossi, Fontana, Jorn, Dubuffet, Twombly, Man Ray e Picasso. Percorrendo le sale del museo, quasi perdendosi in un labirinto di forme e colori, il visitatore può incrociare lo sguardo con l'imponente Superficie 209 di Capogrossi, il Ritratto di Milena opera unica di Pablo Picasso, ma anche con i personaggi onirici che si stagliano sulla tela grezza di Joan Miró dal titolo Femmes et oiseaux devant la lune.

In occasione del decennale della morte, il consiglio di amministrazione ha pertanto previsto una serie di approfondimenti sulla figura di Milena Milani come artista a tutto tondo, ma anche come esponente del Novecento italiano, ruolo peraltro sottolineato dal profondo legame, umano e artistico, con Carlo Cardazzo. Nell'ottica di valorizzare una delle collezioni più importanti della Regione Liguria, l’Assessorato alla Cultura propone un percorso di letture, mostre, lezioni tematiche, performance teatrali, passando anche attraverso un processo di digitalizzazione e apertura al pubblico.

"Il nostro obiettivo è restituire alla cittadinanza uno degli spazi più stimolanti della provincia savonese. Un patrimonio di inestimabile valore che deve essere traino turistico per il circuito MuSa. Uno degli eventi più attesi è, per esempio, la tappa savonese di Liguria delle Arti - Lo Spettacolo della Bellezza con Pino Petruzzelli. Milena Milani è inoltre la ‘madrina’ del 38° Premio Letterario Nazionale per la Donna Scrittrice, che si terrà, per la prima volta, a Savona. Non mancheranno le visite guidate e i laboratori per i più piccoli. Ogni opera verrà poi valorizzata anche attraverso una presenza sistematica sui supporti online, ormai imprescindibili per l'industria culturale. Non dimentichiamo che Milena è stata artista, poetessa e abilissima scrittrice, voce graffiante di tante donne", commenta il direttivo della Fondazione Milena Milani.

Il calendario

Domenica 25 giugno alle ore 11 “Milena Milani e il colore” - lezione a ingresso gratuito con la professoressa e storica dell’arte Lorenza Ilia Rossi organizzata per il decennale della morte di Milena Milani e sullo sfondo della giornata mondiale del Color TV Day (Pinacoteca Civica, Savona).

Domenica 9 luglio, con doppio turno alle 21 e alle 22, evento di musica-teatro a cura di Liguria delle Arti - Lo Spettacolo della Bellezza (Pinacoteca Civica, Savona). Il programma prevede interventi di Gabriele Boero, conservatore della Pinacoteca Civica di Savona, Pino Petruzzelli, attore, drammaturgo e regista, Fabio De Rosa, musicista. Ingresso gratuito con prenotazione.

I giovedì di luglio per il progetto Savona Downtown Music Festival la Fondazione apre le sue porte a laboratori artistici rivolti ad adulti e bambini a cura di LaboratorioL (Pinacoteca Civica, Savona).

Art-Camp 2023, il campo estivo artistico dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni propone, attraverso l’arte, momenti di gioco, creatività, socialità e confronto. Nella settimana destinata ai ritratti, LaboratorioL ha scelto le opere della Fondazione Milena Milani (Pinacoteca Civica, Savona).

Venerdì 14 luglio alle 21.30 serata dedicata a Milena Milani e anteprima Premio Donna Scrittrice a cura di Antonio Licheri del Circolo degli Artisti di Albissola Marina (Pozzo Garitta, Albissola Marina). È prevista la proiezione di una selezione di interviste a Milena Milani.

Domenica 23 luglio alle 21.30 il Comune di Albisola Superiore presenta un incontro presso il pannello realizzato da Milena Milani, con la direzione artistica di Michela Savaia, sulla passeggiata E. Montale. Nell’occasione verranno lette alcune poesie dell’autrice.

Nata a Savona nel 1917, ma da sempre legata anche alle due Albisole, Milena Milani è stata una delle più note scrittrici e poetesse italiane del Novecento. Tradotta in numerosi paesi, durante la sua carriera ha pubblicato romanzi, poesie, racconti, saggi e articoli per varie riviste, oltre ad aver tenuto numerose mostre personali con le sue opere. Milani ha infatti preso parte al movimento artistico dello Spazialismo sin dalla sua nascita e ne ha firmato alcuni manifesti. Ha ottenuto premi e riconoscimenti per la sua attività letteraria e artistica. Negli anni Sessanta pubblica un testo destinato a lasciare il segno nella società dell’epoca e nel cinema d’autore, “La ragazza di nome Giulio”. Nel 1988 è stata nominata da Francesco Cossiga Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana. È scomparsa a Savona nel 2013, all’età di novantacinque anni. La Fondazione Museo d’Arte Contemporanea Milena Milani in memoria di Carlo Cardazzo nasce dal proposito di Milena Milani di creare nella sua città natale un’istituzione dove poter ammirare e studiare le opere di artisti italiani e stranieri tra i maggiori del XX secolo.

Informazioni sulla collezione d’arte della Fondazione Milena Milani sono disponibili sul sito del MuSa Savona: http://musa.savona.it/pinacoteca/milani-cardazzo-storia-fondazione/.