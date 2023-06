"Un Mare di Emozioni" ad Albenga, il programma

Sale l’attesa ad Albenga per “Un Mare di Emozioni” la tre giorni di concerti, dj set, sfilate, ottimo cibo e banchetti dell'artigianato tutti da vivere.

L’evento si snoderà sul Lungomare di Albenga con streetfood e il mercatino dell’artigianato mentre il palco principale per gli spettacoli e i concerti sarà quello in piazza De Andrè nuovo punto di riferimento per la zona mare.

Le serate saranno presentate da Emanuela Titocchia con inizio alle ore 21. Sul Palco di piazza De Andrè ci sarà: venerdì 23 giugno concerto de “Piano B”; sabato 24 giugno Le note di Genova; domenica 25 giugno Miss Pin UP.

Dove mangiare e bere nelle attività aderenti? La Dolce Vita Pizzeria - Ravioli di burrata con ragù di scampi; Al Nautico Ristorante - menù degustazione con selezione etichette italiane e francesi e menù alla carta con ostriche, cruditè di mare, crostacei; Caffè Noir Bar - aperitivo - stuzzichini vari, mojito - gin tonic - betty boop; Il Galeone 2.0 - pan fritto - pan fritto con speck, mojito alla galeone, mojito love’s, patatine fritte - hot dog - panino del pirata, Spritz, pinkfruttonik, porno star passion, insalata mediterronia – anguria, Ichnusa bionda e ambrata, Pigato, Vermentino, bibite, Sambuchino, Battesimo della sella il 23, 24 e 25; Bagni Italia Bar - menù alla carta e bevande, Musica live con 'I Tre Gotti' venerdì 23 giugno; A’Darsena Ristorante - formaggi pecora brigasca, capra, mucca, pigato, vermentino, rossese di Albenga; Bagni Derna Bar - menù alla carta bevande; Kades Brasserie di Pesce Ristorante - zuppetta di cozze e calamari, fritto di calamari e acciughe; Caffè Caprice Bar - cocktail vino - birra; B-Side Bar- menù del locale, 23/06 musica live dalle 19 alle 21 - “Elettra&Matteo”, 24/06 musica live dalle 19 alle 21 - “Ludwig”.