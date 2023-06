Auto contro moto in rotonda: doppio intervento dei soccorritori a Savona e Finale

Doppio intervento dei soccorritori nel pomeriggio sulle strade della nostra provincia, entrambi dalla dinamica molto simile secondo quanto inizialmente riferito: protagoniste, a Savona e a Finale Ligure, un'auto e una moto nei pressi di una rotonda.

Nel primo caso il sinistro si è verificato poco dopo le 17 alla rotonda di corso Svizzera verso il casello autostradale savonese. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare e gli agenti delle Forze dell'ordine, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a ripulire l'asfalto dai liquidi persi dai mezzi incidentati. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al San Paolo.

Stesso codice di ospedalizzazione per una donna sulla trentina, sempre alla guida di un due ruote, entrata in collisione con un'automobile. L'episodio intorno alle 18 sull'Aurelia all'altezza della rotonda di fronte alla stazione ferroviaria. Anche in questo caso impegnati gli agenti di polizia coi militi della Croce Bianca di Noli.

Sia a Savona che a Finale, gli incidenti in questione hanno causato code e rallentamenti in entrambe le direzioni sulle strade coinvolte.