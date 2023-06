“Ciao Torcia”: si è spento Piero, conosciuto da tutta la comunità di Albenga

“Ci hai lasciato in silenzio. Tu che eri conosciuto per le tue urla. Ciao Piero, che la tua inquietudine e la tua sofferenza spesso purtroppo non capite dagli altri, trovino finalmente pace”. È questo il saluto che i Fieui di caruggi, su Facebook, hanno rivolto a Piero, da tutti conosciuto ad Albenga con il soprannome di “Torcia”, scomparso nella giornata di ieri, 26 giugno.

“Torcia” era figlio dello storico anguraio, in estate, e venditore di caldarroste, in inverno, a Porta Mulino. Un appuntamento fisso per tutti gli albenganesi di un tempo, una vera istituzione. Piero era conosciuto da tutti, all’ombra delle Torri ingaune. Lo si poteva incontrare ovunque, nei caruggi, a chiedere “Ciao amico, me lo paghi un caffè?”. Purtroppo, era anche vittima di scherno, con tanti che gli gridavano “Vai a lavorare!”, sapendo che, infastidendosi, avrebbe iniziato a gridare la sua rabbia.

Negli ultimi tempi viveva presso il ricovero per anziani Istituto Trincheri ad Albenga e da parecchio tempo non lo si vedeva più in giro per la città.

Piero “Torcia” è stato ricordato su Facebook anche dal sindaco Riccardo Tomatis, che è stato il suo medico, e da una moltitudine di persone che lo salutano con affetto.