A Ceriale "Piccole mani grandi esperienze": la mostra dei bimbi dell’asilo nido

Altra speciale iniziativa che vede protagonisti i bimbi dell’asilo nido di Ceriale “Il flauto magico”.

Oggi, giovedì 29 giugno, alle ore 16.30, presso la nuova Sala Polivalente in via Primo Maggio 22 lo “Spazio Zerosei” si mette in mostra.

Sarà presentato, infatti, il percorso di esperienze artistiche che i bimbi hanno effettuato durante questo anno educativo. Molte, infatti, sono state le proposte progettuali sensoriali, grafico-materiche, tattili che li hanno visti impegnati negli atelier che si sono susseguiti nel corso dei mesi.

L’atelier al nido è un ambiente che promuove conoscenze e creatività facendo interagire i bambini con diversi tipi di materiale, dalla creta alla carta, dai materiali poveri e di riciclo a quelli naturali.

Ad accompagnare le educatrici in questo progetto sono stati gli atelieristi del laboratorio L di Savona, specializzati da anni in progetti didattici nei musei della città.

La mostra è aperta al pubblico e sarà anche un’occasione per presentare il servizio del nido cerialese e le sue proposte didattiche.

Il “Flauto Magico” si inserisce tra le strutture di alta qualità indicate dalla stessa Regione Liguria, grazie anche all’ottima sinergia tra le figure professionali e le famiglie, che ha come obiettivo comune il benessere e lo sviluppo armonico dei bambini: numerose, infatti, le stesse progettualità originali in ambito formativo.

Anche per questo motivo la stessa amministrazione comunale di Ceriale ha rinnovato negli anni la convenzione con la fondazione “Caterina Parodi” per la gestione del nido, aumentando il contributo annuale per un servizio molto apprezzato nell’intero comprensorio.