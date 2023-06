Una domenica di pesca sportiva per 50 studenti savonesi con Assonautica

Domenica 25 giugno Assonautica Provinciale di Savona ha organizzato, attraverso il suo “Gruppo Pesca”, un’uscita in mare con i bambini (accompagnati da un genitore) per una prova di pesca sportiva.

Grazie ai tanti soci che hanno dato la loro disponibilità e alla mattinata di pieno sole con mare calmo, la lezione di pesca sportiva, svoltasi nelle acque antistanti il “Buco del prete”, è stata piacevolissima.

Si è trattato di un evento piuttosto impegnativo ma, come succede ogni volta, tutti sono felici di avervi partecipato.

La navigazione, il primo approccio con le attrezzature da pesca, l’attesa, la cattura e subito il rilascio: una domenica mattina di grandi emozioni, anche per chi non ha pescato nulla.

Al rientro, nel corso di un piccolo rinfresco offerto da Assonautica, tutti i bambini hanno ricevuto una medaglia ricordo.

A questo evento hanno partecipato molti alunni della Scuola Primaria “Mazzini” di Savona che erano già stati ospiti di Assonautica durante una recente uscita in barca organizzata in collaborazione con il maestro Luca Briasco. L'arrivo dell'insegnante in banchina a Miramare, mentre i bambini erano a pesca, è stata una piacevole sorpresa. Si è intrattenuto con gli organizzatori dell'evento e, parlando con il vicepresidente Mauro Moncada, si è complimentato per tutte le attività che la nostra associazione rivolge ai più piccoli (il Carnevale, il concorso di disegno, le uscite in barca), dando loro l'opportunità di vivere esperienze nuove.

Il maestro Briasco ritiene che questi eventi siano importanti soprattutto per i bambini che, per la situazione economica familiare, possono avere contatti con il mare soltanto dalla spiaggia. Partecipando alle manifestazioni di Assonautica hanno la possibilità di fare esperienze di navigazione, di provare a pescare dalla barca di vivere il mare da una prospettiva diversa.

"Assonautica ringrazia il 'Gruppo Pesca' e tutti i soci che hanno reso possibile il successo della manifestazione. La nostra associazione sarà sempre disponibile per organizzare altri incontri tra i bambini ed il mare. Buon vento ai piccoli 'capitani'!".