Savona, nuove regole nel tratto di recente pedonalizzazione di Corso Italia, solo strutture leggere, no a pedane o paratie

Nuove regole per dehors e occupazioni di suolo pubblico nel tratto centrale di Corso Italia, tra via Paleocapa e via dei Vegerio, di recente pedonalizzazione. La giunta comunale ha approvato una delibera che limita certi tipi installazioni dei pubblici esercizi per tutelare il decoro urbano e la fruibilità della zona, recentemente riqualificata.

Nel dettaglio, bar e ristoranti potranno continuare a occupare spazi esterni, ma solo con elementi leggeri: tavolini, sedie, ombrelloni ed eventuali sistemi di riscaldamento mobili. Non saranno invece più consentite pedane, paratie o altri elementi di delimitazione.

La decisione si inserisce nel quadro del regolamento comunale sul suolo pubblico, che consente all’amministrazione comunale di intervenire per salvaguardare l’immagine della città, anche in chiave turistica, e per garantire una migliore vivibilità degli spazi urbani.

L’obiettivo di Palazzo Sisto nell'adozione della nuova ordinanza è di rendere più ordinato e accessibile uno il tratto del corso oggetto negli ultimi tempi di un intervento di riqualificazione. Proprio per questo, secondo quanto stabilito dalla delibera, le concessioni già esistenti potranno essere modificate. "Qualora risulti necessario – si legge nel documento - le concessioni già in essere inerenti le occupazioni da parte di pubblici esercizi nel summenzionato tratto di strada debbano essere modificate in modo da rendere le occupazioni medesime conformi alle suesposte prescrizioni"

Il Comune si riserva, infatti, la possibilità di rivedere, sospendere o revocare le autorizzazioni in essere per motivi di interesse pubblico, intervenendo caso per caso attraverso provvedimenti dirigenziali.