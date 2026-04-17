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Cronaca | 17 aprile 2026, 14:15

Sotto sequestro penale, sigilli della polizia locale in una parte dell'ex centrale Enel (FOTO)

Gli agenti hanno posizionato il cartello dove era presente un negozio di abbigliamento, erano in corso i lavori per un nuovo ristorante

"Bene sottoposto a sequestro penale".

Questo il cartello della polizia locale esposto all'esterno dell'ex centrale Enel nel centro commerciale "Corte di mare" in Corso Vittorio Veneto a Savona.

Gli agenti avrebbero posizionato i sigilli ieri mattina proprio dove era presente un negozio di abbigliamento.

Secondo il cartello che indica i lavori il commitente è la catena "Hare Savona Srl" che doveva aprire lì un ristorante. All'interno infatti dovevano essere effettuate modifiche e prospetti per un'attività di somministrazione per un importo complessivo dei lavori che si attesta sui 100mila euro.

La data di inizio dei lavori era stata fissata il 4 agosto 2025 e di ultimazione per febbraio 2026.

Luciano Parodi

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