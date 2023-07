A Vado ecco "Energie in gioco": un laboratorio modellismo a energia solare

Vado Ligure si prepara a vivere un evento educativo e divertente dedicato all'energia rinnovabile e sostenibile con il laboratorio "Energie in gioco" in programma per giovedì 6 luglio in Piazza Cavour, a partire dalle ore 20.

Piccoli pannelli solari e motorini, scarti e ritagli di cartone e cartoncino, materiali di recupero, colori saranno gli ingredienti per costruire modellini come casette, navi, elicotteri… muniti di eliche che ruotano con l'energia del sole!

Aiutati dagli educatori e dai genitori, i bambini potranno assemblare le componenti elettriche del modellino e montarle sulla struttura da loro ideata. Sarà offerta la possibilità di scegliere il modello da realizzare presentando alcuni esempi già costruiti e ogni bambino potrà portare a casa l’oggetto realizzato.

Il laboratorio vede i genitori collaborare attivamente con i loro figli nella realizzazione di un oggetto unico ed originale, che porta a scoprire le potenzialità di un’energia pulita e sempre disponibile come quella fornita dal sole.

L'animazione è gratuita e la prenotazione gradita. Sono previsti due turni, indicativamente h 20.00 e h 21.30 sino a disponibilità del materiale. I minori devono essere affiancati da un adulto.