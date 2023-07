Giro Donna: un grandissimo evento con disagi al traffico limitati al minimo

Un grande evento e una grande visibilità ad Albenga e a tutto il comprensorio, limitando al minimo il disagio al traffico. Queste le “parole chiave” per la realizzazione del Giro Donne – Giro d’Italia femminile che partirà il prossimo giovedì 6 luglio da Albenga.

“Premesso che eventi come questi portano una grande visibilità a tutto il territorio – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -, con notevoli riscontri anche dal punto di vista della promozione turistica, in particolare quella legata al cicloturismo e all’outdoor, ma non solo, abbiamo cercato di fare in modo di limitare al minimo i disagi al traffico e alla viabilità, sia in termini di strade coinvolte, che in termini di tempo, infatti, subito dopo la partenza le strade saranno riaperte”.

In particolare saranno chiuse al traffico solo Piazza del Popolo, Piazza Petrarca (della Croce Bianca) via Trieste (da Piazza del Popolo all’altezza del Sacro Cuore – saranno percorribili via Fiume e via Don Isola) dove saranno posizionati i bus delle squadre, e il tratto di via Genova dall’intersezione con via dei Mille fino a Piazza del Popolo.

Ricordiamo inoltre che il controviale lato mare di Piazza del Popolo sarà aperto per dare sfogo alla viabilità veicolare proveniente da Lungocenta Croce Bianca.

Il traffico proveniente da via Leonardo Da Vinci sarà deviato dalla rotonda di Porta Mulino verso viale Pontelungo mentre su via Piave a Vadino ci sarà un presidio fisso alla viabilità che impedirà alle macchine di attraversare il ponte Viveri impegnato dalla corsa che partirà alle ore 11.40.

“Questo evento, come già avvenuto con il Giro d’Italia maschile nel 2015, coinvolgerà appassionati e non. Sarà possibile vedere le atlete, i loro equipaggi, il villaggio di partenza e, per i bambini ci saranno attività educative grazie alla collaborazione della polizia stradale che sarà presente con il suo bus per attività di educazione stradale. Albenga vivrà un grande evento che le garantirà una visibilità internazionale. Ringrazio gli organizzatori e tutti gli uffici comunali, in particolare la polizia locale nella persona del comandante Barbieri, per la grande disponibilità e competenza dimostrata nell’organizzazione di un evento importante come questo”, conclude il primo cittadino.