Occupazione, transizione sostenibile e vertenze aperte: metalmeccanici in sciopero il 7 luglio, presidio sotto la Prefettura

Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato uno sciopero nazionale per ribadire la centralità del lavoro metalmeccanico nel nostro Paese. Per i lavoratori metalmeccanici della provincia di Savona la serrata sarà per l’intera giornata di lavoro di venerdì 7 luglio con presidio sotto la Prefettura a partire dalle ore 9,30.

"La fase economica e sociale che i metalmeccanici stanno vivendo è molto delicata - spiegano i sindacati - Da anni il nostro paese vede ridursi la propria base produttiva, in particolare quella legata alla manifattura, e nell’attuale fase segnata da grandi trasformazioni e da processi di transizione ecologica, digitale, energetica e tecnologica, stanno mancando da parte della politica e delle istituzioni gli orientamenti e le scelte sui temi del lavoro e dell’industria". "Sono sempre più urgenti interventi di politica industriale senza i quali si rischia di peggiorare una condizione caratterizzata da una costante elevata inflazione e da una produzione industriale che è tornata a scendere. E’ necessario rimettere al centro del dibattito pubblico il lavoro dell’industria metalmeccanica se si vuole governare la transizione e non semplicemente subirla. La condizione delle lavoratrici e dei lavoratori, ossia di quelle persone il cui lavoro abbiamo scoperto essere così importante durante i momenti più drammatici della pandemia, è negli anni peggiorata e noi crediamo che a questi cittadini vadano date risposte".

"L’apertura con Governo ed altre istituzioni di tavoli di confronto sulle attività strategiche e sui settori maggiormente in sofferenza nonché sull’uso delle risorse del Pnrr, l’incremento degli investimenti pubblici e privati, la riforma degli ammortizzatori sociali con adeguati strumenti in grado di affrontare i risvolti più critici di una transizione ecologica e digitale che, ribadiamo, va governata e non subita, piani di formazione sulle nuova competenze, interventi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro". Queste sono le principali questioni sulle quali i sindacati metalmeccanici chiedono risposte alle istituzioni, convinti del fatto che il lavoro metalmeccanico sia centrale per l’economia del nostro Paese e che possa ulteriormente diventarlo nel prossimo futuro come volano di un nuovo sviluppo sostenibile.