Ramo pericolante in corso Tardy e Benech, al via la rimozione

E' previsto per la giornata di oggi, tempo permettendo, la rimozione di un grosso ramo pericolante di un pino marittimo in corso Tardy e Benech. La zona è stata temporaneamente chiusa dai tecnici del Comune e messa in sicurezza ed è stato provvisoriamente istituito il divieto di sosta.

Da tempo i residenti della zona segnalano la situazione dei pini marittimi , sia per i rami folti, sia per le radici che emergono dal terreno, in particolare in alcuni tratti della via come davanti alla Poste o all'incrocio con via Servettaz. Infatti un nodo critico è la folta chioma dei pini marittimi che a tratti oscura la luce dei lampioni.