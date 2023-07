Santa Corona, elogio all'Unità Spinale: "Nel momento peggiore della mia vita, la migliore assistenza che si possa desiderare"

Riceviamo e pubblichiamo con piacere l’encomio di una paziente dell’Unità Spinale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure nei confronti di tutto il personale del reparto.

“Sono stata ricoverata presso l’UNITA’ SPINALE UNIPOLARE di Pietra Ligure dal 21/11/2022 al 10/06/2023, e voglio segnalare che presso questa USU di riabilitazione per una lesione midollare subita dopo intervento chirurgico alla spina dorsale, ho ricevuto, oltre alle cure necessarie, anche dal personale sia medico che fisioterapista, che infermieristico, la migliore assistenza che una persona possa desiderare.

Purtroppo, ho perduto l’uso delle gambe e sono costretta a muovermi su di una carrozzina.

Ma nel momento peggiore della mia vita ho trovato persone che mi hanno aiutato a non cadere in depressione, mi hanno detto la verità senza creare false illusioni.

Questa struttura diretta magistralmente dal Dott. Antonino Massone, con un team di medici molto validi non solo professionalmente, ma anche dal punto di vista umano. Non potrò mai dimenticare il Dott. Sergi, i fisioterapisti le infermiere/i le OSS.

Si sono prodigate/i a tenere alto il morale nei momenti di crisi, a sdrammatizzare quando era necessario. Mi è spiaciuto non poter salutare tutti che per ragioni di turno non erano presenti, Laura la mia infermiera di riferimento, Ambra che era assente per motivi di salute.

Purtroppo, sono arrivata a questo punto per una superficialità di specialisti durata 2 anni, ma mi piace di più ricordare quello che di positivo la Sanità mi ha fornito appunto questo ricovero USU, dove tutti, nessuno escluso, hanno operato per farmi stare il meglio possibile in una degenza così lunga.

Manderò copia della presente al Presidente Toti e all’Assessore Gratarola in quanto non ho mai letto nulla di questa eccellenza sanitaria ligure, chissà se sono interessati a verificare quanto da me segnalato”.