Cisl e Fp Cisl, carenza di organico negli uffici pubblici: i sindacati incontrano il Prefetto

“Nella giornata di ieri, 4 luglio 23, si è tenuto l’incontro presso la Prefettura di Savona, presieduto da S.E. il Prefetto, richiesto dalle OO.SS. Confederali CGIL, CISL e UIL, con la partecipazione delle federazioni di categoria della CISL Funzione Pubblica e Pensionati, sui temi della grave situazione di carenza di organico pressoché diffusa in tutti gli Uffici Periferici delle Amministrazioni dello Stato e della funzionalità dei servizi pubblici sul territorio”. Lo affermano in una nota Simone Pesce, responsabile AST CISL Savona, e Domenico Mafera, segretario CISL FP Liguria.

“Da tempo la CISL, e in particolare negli ultimi mesi, sta denunciando in ogni tavolo contrattuale le difficoltà operative derivanti dalla carenza di organico, generalizzata praticamente in tutte le Amministrazioni con percentuali tra il 30% e il 50% delle dotazioni previste (tanti sono gli esempi dalla Prefettura stessa, all'Agenzia delle Dogane e delle Entrate, al Ministero della Giustizia, all'INPS, all'INAIL, all'Ispettorato del Lavoro, ecc. solo per ricordarne alcuni: ma, dati alla mano, tutte le Amministrazioni periferiche hanno livelli di scopertura importanti), con ricadute negative molto forti, sulla qualità del lavoro, con carichi di lavoro sempre più complessi, obbiettivi sempre più sfidanti e, nonostante il maggior impegno del Personale occupato, con maggiori responsabilità, e con rischio di effetti negativi sul livello di servizio a danno della collettività”.

“Anche nel corso della riunione in oggetto, in concomitanza peraltro con una ipotesi di revisione della presenza delle strutture INPS sul territorio della Provincia di Savona , è stato possibile illustrare al Prefetto, quale rappresentante del Governo, la situazione di difficoltà in cui operano gli Uffici periferici delle Amministrazioni Statali, chiedendo un forte impegno per politiche assunzionali che invertano la rotta – proseguono -, e che portino quindi ad un maggior numero di assunzioni in provincia, evidenziando come spesso la riorganizzazione degli Uffici non nasca con obbiettivo di migliorare il livello di servizio, o di aggiornare le modalità operative in ragione della digitalizzazione, quanto piuttosto solo per affrontare ‘come possibile’ situazioni ormai insostenibili per carenza di personale”.

“La CISL a tutti i livelli contesta con forza queste logiche di riorganizzazione, ritenendo invece che si debba procedere con un piano straordinario di assunzioni, (le poche assunzioni effettuate negli ultimi due anni non hanno in nessun modo riequilibrato il blocco del turn over che si è protratto per oltre un decennio), in particolare nelle regioni come la Liguria in cui la carenza è evidente, proprio per evitare una riduzione della presenza dello Stato sul territorio, e una riduzione della qualità dei servizi alla cittadinanza ed al tessuto produttivo”.

“L’occasione è stata utile per evidenziare come la buona funzionalità degli enti pubblici sia Indispensabile – continuano -, non solo per garantire diritti costituzionali e servizi di qualità alla cittadinanza purtroppo sempre più spesso lasciata in balia dell’incertezza e di centri servizi di dubbia emanazione, ma anche per sostenere lo sviluppo economico di un territorio in forte trasformazione e con grandi potenzialità”.

“La CISL ha apprezzato l'impegno del Prefetto – concludono -, che si è reso disponibile a convocare a breve una riunione della Conferenza Permanente dei servizi pubblici, organismo che, con il coordinamento della Prefettura, quale Ufficio Territoriale di Governo, vede coinvolti tutti gli Uffici Periferici delle Amministrazioni Statali, con, in questo caso, la partecipazione delle OO.SS., per una analisi congiunta e un confronto sulla situazione rappresentata”.