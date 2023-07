Ieri, alle ore 20:15 circa, sull'autostrada A10 Genova-Savona è stata ripristinata la completa transitabilità del tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in entrambe le direzioni, in direzione Savona. Lo comunica in una nota la società Autostrade per l'Italia.

Il via libera è arrivato a seguito del completamento delle operazioni di ripristino della pavimentazione necessarie a causa di uno sversamento di olio idraulico provocato da un mezzo in transito.