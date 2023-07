Pietra, incendio in un'abitazione di via Milano: intervento dei Vigili del fuoco (VIDEO)

Attimi di apprensione intorno alle 22 a Pietra Ligure per un principio di incendio divampato all'interno di un'abitazione di via Milano.

Il rogo si è sviluppato in un appartamento all'interno del quale, in quel momento, non vi era nessuno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che, una volta entrati nell'abitazione dal terrazzo, hanno prontamente domato le fiamme. Presenti anche i militi di Pietra Soccorso e i carabinieri per gli accertamenti del caso.