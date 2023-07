Scontro auto-moto sull'Aurelia a Celle, non ce l'ha fatta il 79enne Giovanni Damonte

Ha perso la vita il 79enne Giovanni Damonte che nella mattinata dello scorso sabato 1 luglio era rimasto vittima di un incidente a Celle Ligure sull'Aurelia.

Lo scooter del cittadino di Varazze, particolarmente conosciuto, si era scontrata contro un'auto.

Immediati erano stati i soccorsi sul posto con l'intervento di un'ambulanza della Croce Verde di Albisola Superiore, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco.

Viste le gravi condizioni in cui versava l'uomo era stato richiesto l'ausilio dell'elisoccorso che lo aveva trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'anziano varazzino però dopo qualche giorno non ce l'ha fatta.

La polizia locale si era occupata di rilevare l'incidente e di regolare il traffico.