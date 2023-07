Tpl, manca l'aria condizionata sul bus, autista ha un malore per il caldo

Ha fatto giusto in tempo ad accostare e a mettere in sicurezza il mezzo prima di avere un malore, probabilmente dovuto ad un colpo di caldo. E' quanto accaduto sabato pomeriggio ad un'autista di Tpl, Elisa Pastorino di 27 anni.

La donna era alla guida del 6 barrato, in una giornata di caldo e con l'impianto di condizionamento fuori servizio. Più o meno a metà turno del pomeriggio, una sensazione di malessere. Appena si è accorta che qualcosa non andava Pastorino ha avuto l'accortezza di accostare, mettendo in sicurezza bus e passeggeri, e chiamare un'ambulanza, prima di svenire. L'autista è stata così portata all'ospedale dove è stata sottoposta alle cure necessarie e dimessa nella serata stessa di sabato.

Il problema della carenza di aria condizionata sui mezzi Tpl, e in generale la manutenzione dei bus, è denunciato ormai da tempo dalle organizzazioni sindacali che ieri hanno incontrato in Comune il sindaco Marco Russo. Nelle prossime settimane è previsto un incontro con il nuovo presidente di Tpl Franceri.