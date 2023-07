Finale, Grande Liguria contro l'ordinanza anti-musica

Grande Liguria, come già fatto in passato, si schiera contro l'ordinanza che vieta nei dehor la musica amplificata dalla mezzanotte alle sette di mattina: "Appoggiamo con grande piacere la raccolta firme organizzata per invitare il sindaco a ritirare questa assurda oscurantista ordinanza".

"Apprezziamo la posizione seria e coerente che il gruppo 'Le Persone al Centro' sta tenendo su questa vicenda".

"Siamo sicuri che tra un anno, quando si voterà per il rinnovo dell'amministrazione comunale, i cittadini sapranno valutare chi si è impegnato, mettendoci la faccia, e chi è rimasto in silenzio per l'ennesima volta", concludono da Grande Liguria.