Problemi tecnici, atterraggio d'emergenza tra i boschi dello Scravaion per un velivolo leggero

Soccorsi mobilitati poco dopo le 12 nell'entroterra della Val Neva, sul territorio di Castelvecchio di Rocca Barbena all'altezza del Colle Scravaion, per un velivolo leggero da due posti partito dall'aeroporto Panero di Villanova d'Albenga e costretto, per problemi tecnici, a un improvviso atterraggio d'emergenza planando nei boschi.

Ad allertare i soccorritori sono stati direttamente gli occupanti del mezzo aereo, riferendo di non essere in condizioni gravi e di trovarsi in un punto non lontano dalla strada, seppur impigliati tra gli arbusti.

Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco che hanno aiutato i due occupanti del mezzo a uscirne prima di affidarli alle prime cure dei sanitari della Croce Bianca di Albenga e della Verde di Bardineto sopraggiunte insieme all'automedica, sono stati mobilitati anche i carabinieri per i rilievi del caso.

I due hanno rifiutato anche il trasporto in ospedale.