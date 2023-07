Attestazioni di elogio per tre volontari di protezione civile della Sezione loanese dell’Associazione Carabinieri (FOTO)

Nella giornata di sabato 08 luglio 2023, presso la sala polifunzionale della Legione Carabinieri Liguria di via Brigata Salerno a Genova, l’ispettore regionale nonché presidente del Nucleo di protezione civile “Liguria” dell’Associazione naz. Carabinieri (A.N.C.) Ercole Fiora, ha convocato i presidenti delle Sezioni A.N.C. liguri nonché i volontari di protezione civile per un incontro con il presidente nazionale del sodalizio generale C.A. Libero Lo Sardo.

Alla riunione hanno partecipato anche i vertici del Servizio coordinamento volontariato (Se.Co.V.) che hanno sottolineato come il Nucleo “Liguria” si sia sempre distinto in tutte le emergenze nazionali ed estere, rendendosi disponibili per interventi già nelle prime ore seguenti alle calamità.

Nella circostanza sono state ricordate consegnate le “attestazioni di elogio” ai volontari che si sono distinti nelle seguenti attività di protezione civile che hanno portato ad una benemerenza collettiva, insignita con Decreto del Ministro per la Protezione civile del 27.02.2023, per il Nucleo: 2018 intervento a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova; 2022 missione a Korczowa in Polonia a seguito della Guerra tra Russia e Ucraina; 2023 missione a Faenza per l’alluvione in Emilia Romagna.

Per la Sezione A.N.C. di Loano sono stati consegnati gli attestati di elogio al presidente Fulvio Panizza, al vicepresidente Vittorio Ronco e al consigliere Giorgio Rocca.