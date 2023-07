Albisola, i Brothers & Sister Revisited si esibiscono nuovamente al Parco Zambellini

Lunedì 10 luglio a partire dalle ore 21 il gruppo musicale Brothers & Sister Revisited si esibirà nuovamente al Parco Zambellini in via Carmo ad Albisola Superiore.

"Dopo il grande successo riscosso lo scorso anno siamo molto felici – afferma l'assessore al Sociale e Agricoltura Calogero Sprio – di riaccogliere questa pregevole band all'interno del Parco Zambellini, contesto che stiamo cercando di valorizzare sempre più mettendolo a disposizione delle iniziative più svariate; in questo caso l'evento è organizzato dall'Assessorato all'Agricoltura con lo scopo di offrire al pubblico una serata di buona musica resa ancor più apprezzabile da una ambientazione unica ma, allo stesso tempo, anche con l'intenzione di far conoscere il Parco a persone che non lo hanno ancora visitato vista la sua recente realizzazione".

"I Brothers & Sister Revisited – prosegue l'assessore Sprio – riproporrano il loro repertorio musicale offrendo però una nuova performance frutto del contributo di alcuni ospiti che si aggiungeranno alla tradizionale composizione della band; oltre a Diego Minuto alle chitarre, a Marco De Marzi al basso elettrico, a Maurizio Baiocchi alla batteria e alla cantante Anna Govone in questo evento si aggiungeranno Alessandro Delfino (voce e piano) e Daniela Vaniglia (cori)".

"La nostra musica – afferma Diego Minuto portavoce del gruppo – punta al cuore e all'anima di chi ci ascolta e non a virtuosismi o ad effetti scenografici; cerchiamo di trasmettere emozioni attraverso un repertorio folky, soul, rock e r&b come si faceva un tempo; ci saranno molte ballate, qualche brano più mosso ma tutto senza esagerare, puntando al cuore delle canzoni e del pubblico".

Il concerto pur svolgendosi in quella che è oramai consuetudine definire la terrazza sulla città, per la sua vista dall'alto a 360 gradi, oltrechè gratuito è alla portata di tutti grazie alla collaborazione dell'Associazione Volontari AiB Albisola – Protezione Civile che fra le altre cose assicura la presenza di un servizio navetta rivolto alle persone con ridotta capacità motoria; il servizio verrà assicurato dalle 19,45 alle 20,45 con partenza davanti alle Scuole "La Massa".

"Siamo giunti – conclude l'Assessore Sprio – all'organizzazione del quattro concerto al Parco Zambellini e man mano, anche grazie ai servizi che cerchiamo di offrire fra cui un cospicuo numero di posti a sedere, stiamo assistendo ad una partecipazione che sempre di più abbraccia tutte le fasce d'età; è in particolare molto gratificante vedere fra il pubblico molti bambini e molte persone anziane; anche questi eventi possono pertanto essere considerati come dei progetti intergenerazionali".