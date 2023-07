Toirano, il 14 luglio lo spettacolo "Re tutto cancella" di e con Marco Cantori

Venerdì 14 luglio a Toirano, in Piazza Fabbri alle ore 21.30, la compagnia Accademia Perduta/Romagna Teatri porterà in scena lo spettacolo "Re tutto cancella" di e con Marco Cantori.

In questo spettacolo, che rientra nell'ambito della rassegna "Zingarate", realtà e fantasia si fondono insieme, per dare vita ad una favola che conduce gli spettatori attraverso l’universo delle lettere, dei numeri, delle figure e delle note.

“C’era una volta un principe bambino. Di andare a scuola voglia non ne aveva e allora piangeva. Numeri, note, lettere e figure per lui eran solo seccature, perché troppo difficili e complicate, che quasi quasi le avrebbe strozzate. Le odiava proprio con rancore e promise vendetta dal profondo del suo cuore. Promise che se grande fosse diventato, tutte le scritte avrebbe mangiato.”

Alla fine il Re diventerà amico delle lettere, dei numeri, delle figure e delle note. Così la sua fame di vendetta si trasformerà in curiosità ed in fame di cultura, intesa come tramite per incontrare l’altro da sé e per uscire dalla propria solitudine.