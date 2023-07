Gradimento dei sindaci. Il sindaco di Savona Russo scende rispetto al giorno delle elezioni ma resta al 57%

In base alla classifica del Sole24 il 5,4 % degli elettori di Marco Russo non gli rinnoverebbero la fiducia se si dovesse andare a votare oggi alle amministrative del Comune di Savona. E' il risultato del sondaggio del quotidiano economico in base alla domanda sull'operato dei sindaci fatta ad un campione di cittadini: “Le chiedo un giudizio complessivo sull'operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei favore o contro l'attuale sindaco?”

Hanno risposto in modo positivo il 57% del campione dei savonesi intervistati. Il giorno dell'elezione Russo aveva il 62,3% del gradimento mentre in base alla Governance Poll del quotidiano riferita a quest'anno il gradimento è calato , un risultato comunque alto ma che vede una perdita di 5,3 punti percentuali da parte del primo cittadino di Savona