Savona, torna il corso propedeutico di chirurgia e riabilitazione della mano "Renzo Mantero"

Si terrà dal 10 al 13 luglio 2023 presso l’usuale sede dell’Aula Magna della Asl 2 “Savonese”. La quarantaduesima edizione del corso propedeutico di chirurgia della mano, intitolato a Renzo Mantero.

Il format del corso, destinato a medici specializzandi o già specialisti in Ortopedia o Chirurgia plastica e a Fisiatri, Fisioterapisti e Terapisti occupazionali che abbiano interesse nell’apprendere la metodologia di base e le principali tecniche di trattamento delle lesioni traumatiche e delle patologie della mano, è da 42 anni particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti, provenienti da ogni parte d’Italia, soprattutto per il grande spazio dedicato alle esercitazioni pratiche, che permettono ai discenti di sperimentare le tecniche chirurgiche e microchirurgiche fondamentali per affrontare il trattamento delle lesioni della mano.

La validità del Corso è testimoniata dalla sua inclusione nei programmi di insegnamento specialistico delle Università di Genova, Milano e Padova. Il corso è presieduto da Mario Formica e diretto da Mario Igor Rossello e Andrea Zoccolan, Direttore S.C. Ortopedia Traumatologia ad indirizzo Chirurgia della Mano di ASL2.

L’edizione di quest’anno si caratterizza per la presenza della giornata di approfondimento del 13 luglio, che sarà gratuita e aperta a tutti gli interessati alla patologia traumatica della mano e del polso e ospiterà relatori di caratura nazionale e internazionale, a conferma dell’importanza e del prestigio della struttura di Chirurgia della Mano di Asl2.