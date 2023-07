Giochi per i bimbi disabili e fondi per la Pediatria: raccolti 1700 euro al Palacrociere (FOTO E VIDEO)

1700 euro. Questa la cifra che è stata raccolta ieri per poter acquistare dei giochi per i bambini disabili da posizionare nei giardini del Prolungamento e per effettuare una donazione al reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona.

Nella serata di ieri è stato un successo l'evento benefico dal titolo "Freestyle Show" che ha visto la partecipazione di Vanni Oddera, Supereroi per Voi e Daboot al Palacrociere di Savona.

E' stata l'occasione per poter ammirare due spettacoli di freestyle motocross con Oddera insieme ad altri colleghi motociclisti ma non solo: c'è stato spazio nel pomeriggio anche a giochi per bambini con maghi, supereroi, le minimoto elettriche, le jepp e Pompieropoli grazie ai vigili del fuoco.

La Croce Bianca di Savona, promotore dell'iniziativa, ha inoltre inaugurato un nuovo mezzo per il trasporto della “seggiola a rotelle”.