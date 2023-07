Celle, tutto pronto per la riapertura del voltino di via Aicardi. Il sindaco: "Attendiamo da Anas l'attestazione del passaggio in sicurezza"

"Anas ha ripristinato il tratto di marciapiede mancante (temporaneamente in asfalto) lungo la via Aurelia nel tratto in precedenza occupato dal cantiere - ha detto la prima cittadina cellese - Effettuati i lavori per la riapertura del voltino di via Aicardi, abbiamo richiesto e attendiamo da Anas la documentazione che attesti il passaggio pedonale in sicurezza".