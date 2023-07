Ex Centro Varaldo, il no della politica all'accoglienza dei migranti. L'ex assessore Santi: "Non si può mettere in una zona residenziale"

La Provincia lo ha messo in vendita da tempo, due sarebbero gli acquirenti interessati (le proposte però non sarebbero in linea con la perizia) ma a seguito di una richiesta della Prefettura per cercare di trovare una soluzione agli imponenti flussi migratori, si starebbero accendendo le polemiche poltiche.

Al centro l'ex centro di formazione Varaldo di via Amendola alla Villetta con il Palazzo del Governo che ha chiesto a Palazzo Nervi di poterlo utilizzare come centro d'accoglienza dei migranti.

Il mondo politico però si starebbe mettendo di traverso a partire dal sindaco Marco Russo, passando per la Lega e l'ex vicepresidente provinciale Francesco Bonasera.

Ad intervenire sul tema anche l'attuale consigliere comunale di Toti per Savona, l'ex assessore provinciale dal 2009 al 2014 Pietro Santi che in quegli anni si occupava proprio di urbanistica, sviluppo del territorio ed edilizia scolastica.

"Ci sono parecchie problematiche da valutare attentissimamente, legate nche e soprattutto al quartiere perchè non si può pensare di mettere in un centro residenziale un centro profughi. Non è un luogo idoneo per allestire un centro di prima accoglienza" ha detto Santi che è in odore di ritornare a fare l'assessore in Provincia se andrà in porto corregge la rotta della Legge Delrio che aveva reso gli enti provinciali organi di secondo livello.

"È un manufatto che è nel piano delle alienazioni della Provincia e se ci sono di fatto delle offerte si blocca di fatto questa ipotesi - ha continuato il consigliere savonese - E' un immobile di pregio, relativamente giovane e ha un suo valore importante però è 15 anni che è chiuso, sono state staccate tutte le forniture di luce e gas e l'ascensore aveva dei problemi. Ci sono tanti lavori da fare, verrebbe un prezzo esorbitante e non sembra il caso di destinare la struttura per altri utiizzi".