Valorizzazione dell’Isola Gallinara: da Albenga quasi pronta la documentazione richiesta dalla Regione

Il progetto per la valorizzazione turistica della Gallinara e delle coste del savonese al centro di un’interrogazione nell’ambito del Consiglio regionale odierno, presentata da Gianni Pastorino (Linea Condivisa), Nello specifico, il consigliere ha chiesto alla giunta di sollecitare il Comune di Albenga, quale ente gestore della ZSC Gallinara e della Riserva Naturale Regionale, a provvedere con urgenza alla redazione dei Piani dell’Area Protetta della Riserva Naturale Regionale e del Piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione. Il consigliere ha rilevato che la prevista ‘piscina natatoria temporanea’ sulla Gallinara sarebbe da realizzare tramite fondi Pnrr.

L’assessore al marketing e promozione territoriale Alessandro Piana ha ricordato che il Comune nel dicembre scorso ha presentato una bozza del piano di gestione della ZSC e della Riserva a cui, nel febbraio successivo, la Regione ha risposto chiedendo alcune integrazioni legate ai nuovi standard normativi nazionali. L’assessore regionale ha precisato che la sollecitazione della Regione circa l’aggiornamento non ha ancora avuto una risposta dal Comune di Albenga.

Non si è fatta attendere la replica dell’Amministrazione comunale di Albenga, che in merito ha affermato che “l’Isola Gallinara è un bene unico e, come Amministrazione, siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare avanti progetti di valorizzazione che tengono conto dell’importanza che la stessa riveste dal punto di vista storico, archeologico, turistico e soprattutto naturalistico.

Si tratta di piani realizzati in collaborazione con tutti gli Enti Sovracomunali preposti e che necessitano di un iter particolare che tenga conto di tutti gli aspetti necessari in particolare alla tutela dell’isola.

Dopo la presentazione della bozza del piano di gestione della ZSC e della Riserva, le società incaricate si sono già confrontate con la Regione per le integrazioni richieste.

A breve – concludono dal Comune di Albenga - sarà organizzato un incontro con le associazioni ambientaliste e gli stakeholder per la presentazione dei piani che successivamente saranno trasmessi al consiglio provinciale e quindi di nuovo alla Regione”.